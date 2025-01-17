Загиблому в рукошпаному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України

Старшому солдату Дмитру Масловському 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ присвоїли звання Героя України – посмертно. Це військовий, який загинув у рукопашному бою з окупантом у Донецькій області.

Фото: скріншот Дмитро Масловський

Відео його бою публікували самі росіяни. Президент Володимир Зеленський повідомив, що передав орден матері Героя.

"Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав «Золоту Зірку» Героя України мамі нашого воїна", – розповів він.

Також президент відзначив орденами воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з КНДР у Курській області.

"Сьогодні ж відзначаємо орденами наших воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з Північної Кореї на Курському напрямку. Ордени ІІІ ступеня – Богдана Хмельницького та «За мужність» – отримали воїни-десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади і воїни Сил спеціальних операцій України – Окремого центру спеціальних операцій «Захід» імені князя Ізяслава Мстиславича", – додав Зеленський.