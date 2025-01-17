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Росія атакувала Кривий Ріг. Є загиблі і поранені

Пошкоджено навчальний заклад. 

Росія атакувала Кривий Ріг. Є загиблі і поранені
Росія вдарила по Кривому Рогу
Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram

Російська армія вдарила по Кривому Рогу. За оновленими даними, вбиті чотири людини, є й поранені. Станом на 13:44 відомо про шістьох людей з пораненнями: трьох госпіталізували. 

Пошкоджені навчальний заклад і оселі. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Він закликав мешканців бути в укриттях до кінця тривоги. Серед загиблих, за даними ОВА, троє жінок і один чоловік. 

"Троє людей постраждали. Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі  –  важкі. Лікарі надають необхідну допомогу", – сказав він. 

У ДСНС уточнили, що частково зруйнована будівля навчального закладу, а також влучання були по відкритій території. Пошкоджені два багатоквартирні будинки і господарча споруда. 

Повітряні сили попереджали про пуск ворогом балістики. 

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