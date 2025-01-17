Головне за ніч та ранок п’ятниці, 17 січня: атаки на Київщину та Одещину, понад 140 боєзіткнень, засідання Радбезу ООН

Нічна повітряна атака, 141 бойове зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 17 січня Росія застосувала проти України дві балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Ростовської обасті), а також атакувала 50-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині. Також, внаслідок падіння збитих ворожих БпЛА, пошкоджено будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині.

9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще один вийшов із повітряного простору України в напрямку Румунії.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 141 боєзіткнення.

53 атаки росіян ЗСУ відбили на Покровському напрямку.

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 35 авіаційних ударів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів 20 штурмів позицій українських підрозділів, завдав дев’ятьох авіаударів, скинув 12 КАБів, здійснив 418 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема, вісім - із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила 1670 російських окупантів, 12 танків. Загалом Росія вже втратила в Україні 815 820 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 17 січня у Київській області внаслідок падіння уламків збитих цілей поранення отримала дитина 2012 року народження, повідомила пресслужба Київської ОВА.

Хлопець має підозру на контузію та рвану рану стегна. Він шпиталізований, дитині надають необхідну медичну допомогу.

Також через падіння уламків виникла пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 кв. м. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку.

Уночі п'ятниці російська армія атакувала припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Тривала напружена робота ППО, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок обстрілу пошкоджено фасади будівель і житлового будинку. Загиблих та поранених немає.

У Повітряних силах додали, що в Одеській області пошкоджено підприємство.

Україна прагне миру, але не прийме концепцію "миру за будь-яку ціну", оскільки вона не принесе реального і міцного миру, а лише підштовхне Росію до подальшого порушення міжнародного права, і не лише в Україні. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, передає "Інтерфакс-Україна".

"Геополітичні амбіції Росії виходять далеко за межі України. Для тих, хто, можливо, забув ультиматуми, висунуті Росією перед вторгненням, я хотів би нагадати їхню основну вимогу: "НАТО повинно повернутися до кордонів 1997 року", - наголосив він. Кислиця додав, що про це варто пам'ятати громадянам тих держав, які приєдналися до Північноатлантичного альянсу після вищезазначеної дати.

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