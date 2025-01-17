Кислиця в Радбезі ООН: Україна прагне миру, але не "за будь-яку ціну"

Постпред наголосив, що геополітичні амбіції Росії виходять далеко за межі України.

Україна прагне миру, але не прийме концепцію "миру за будь-яку ціну", оскільки вона не принесе реального і міцного миру, а лише підштовхне Росію до подальшого порушення міжнародного права, і не лише в Україні.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, передає "Інтерфакс-Україна".

"Геополітичні амбіції Росії виходять далеко за межі України. Для тих, хто, можливо, забув ультиматуми, висунуті Росією перед вторгненням, я хотів би нагадати їхню основну вимогу: "НАТО повинно повернутися до кордонів 1997 року", - наголосив він.

Кислиця додав, що про це варто пам'ятати громадянам тих держав, які приєдналися до Північноатлантичного альянсу після вищезазначеної дати.

Дипломат наголосив, що міжнародна спільнота не повинна шкодувати зусиль, щоб протидіяти агресивній імперіалістичній політиці РФ.

"Реалізація поняття "мир через силу" є єдиним ефективним інструментом зупинення агресора та забезпечення всебічного, справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН", - зазначив Кислиця.