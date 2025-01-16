​Сирія готова прийняти сили ООН у буферній зоні з Ізраїлем

Фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що його країна готова прийняти сили ООН у створеній ООН буферній зоні з Ізраїлем.
Про це повідомляє Reuters.
"Просування Ізраїлю в регіоні відбулося завдяки присутності іранських ополченців і "Хезболли". Я вважаю, що після звільнення Дамаска їх взагалі немає", - сказав Ахмед аль-Шараа.
Він зауважив, що є приводи, які Ізраїль використовує сьогодні для просування в сирійські регіони в буферній зоні.
- Фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа закликав західні країни скасувати режим санкцій, який діяв проти країни за час перебування при владі режиму Башара Асада.