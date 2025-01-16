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​Сирія готова прийняти сили ООН у буферній зоні з Ізраїлем

Лідер Сирії вважає, що просування Ізраїлю в регіоні відбулося завдяки присутності іранських ополченців і "Хезболли".

​Сирія готова прийняти сили ООН у буферній зоні з Ізраїлем
Ахмед аль-Шараа
Фото: BBC

Фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що його країна готова прийняти сили ООН у створеній ООН буферній зоні з Ізраїлем.

Про це повідомляє Reuters.

"Просування Ізраїлю в регіоні відбулося завдяки присутності іранських ополченців і "Хезболли". Я вважаю, що після звільнення Дамаска їх взагалі немає", - сказав Ахмед аль-Шараа.

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Він зауважив, що є приводи, які Ізраїль використовує сьогодні для просування в сирійські регіони в буферній зоні.

  • Фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа закликав західні країни скасувати режим санкцій, який діяв проти країни за час перебування при владі режиму Башара Асада.
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