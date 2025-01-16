Україна та Британія підписали історичну 100-річну угоду, - Зеленський

Україна та Великобританія підписали історичну 100-річну угоду.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

"Відносини України та Британії зараз найбільш близькі, ніж ніколи. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин. Це навіть більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про сторічне партнерство. Ми впевнені у незалежності нашої держави, і це те, що українці вже ніколи не віддадуть", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українці впевнені у наших європейських партнерах.

"І це те, що зміцнює і Україну, і Британію. Та весь наш європейський проєкт. Це основа для всіх наших народів на покоління вперед", - сказав він, зазначивши що сторічна угода між Україною та Британією "дійсно всеохоплююча".

"В ній є безпекові та оборонні компоненти, економічні та технологічні елементи, взаємодія в інформаційний та культурній сфері", - додав президент.

Текст угоди опубліковано на сайті президента.