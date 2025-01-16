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Україна та Британія підписали історичну 100-річну угоду, - Зеленський

Угода включає оборонний блок, економічні та технологічні елементи, взаємодію в інформаційний та культурній сферах. 

Україна та Британія підписали історичну 100-річну угоду, - Зеленський
Володимир Зеленський і Кір Стармер
Фото: Офіс президента

Україна та Великобританія підписали історичну 100-річну угоду.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

"Відносини України та Британії зараз найбільш близькі, ніж ніколи. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин. Це навіть більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про сторічне партнерство. Ми впевнені у незалежності нашої держави, і це те, що українці вже ніколи не віддадуть", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українці впевнені у наших європейських партнерах. 

"І це те, що зміцнює і Україну, і Британію. Та весь наш європейський проєкт. Це основа для всіх наших народів на покоління вперед", - сказав він, зазначивши що сторічна угода між Україною та Британією "дійсно всеохоплююча". 

"В ній є безпекові та оборонні компоненти, економічні та технологічні елементи, взаємодія в інформаційний та культурній сфері", - додав президент.

Текст угоди опубліковано на сайті президента.

  • Нині Кір Стармер прибув до України зі своїм першим візитом на посаді голови британського уряду. Про план підписати договір про партнерство на сторічний термін повідомило видання Politico. Очікується також, що Стармер також оголосить про новий пакет підтримки, у який буде включена також "летальна" зброя, але деталі поки невідомі. 
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