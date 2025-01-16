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До Києва приїхав британський прем'єр Кір Стармер

Великобританія та Україна підпишуть декілька угод, зокрема про поглиблення зв'язків у оборонній сфері. 

До Києва приїхав британський прем'єр Кір Стармер
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання Ради Україна-НАТО у Ваши
Фото: EPA/UPG

До столиці України Києва приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Про це пишуть The Guardian та Politico.

Зазначається, що Україна та Британія підпишуть угоду про поглиблення існуючих відносин у галузі оборони та посилення економічних зв’язків у невійськових сферах.

А видання Politico пише про те, що йдеться про угоду про "100-річне партнерство", спрямовану на зміцнення безпеки в Чорному, Азовському і Балтійському морях, а також розбудову економічних і культурних зв’язків між двома країнами.

Договір охопить спільну роботу в галузі науки, технологій і охорони здоров'я, а також сільського господарства і навіть освіти. 

Британія працює над системою відстеження українського зерна, яке було викрадено з окупованих Росією територій і перепродано. Ця база даних буде готова та передана Києву найближчими тижнями. Також йтиметься про співпрацю в галузі енергетики та найважливіших мінералів.

Очікується, що Стармер також оголосить про новий пакет підтримки, у який буде включена також "летальна" зброя, але деталі поки невідомі. 

Імовірно, причиною такого кроку є побоювання, що після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа Штати можуть почати згортати підтримку України. 

За даними Politico, представники Даунінг-стріт зазначають, що зараз Україна є передовою військовою державою з висококваліфікованими збройними силами та технологічним сектором, який швидко впроваджує інновації та випробовує свій новий комплект на полі бою протягом останніх трьох років. Цей реальний досвід війни також допоможе Британії зміцнити свою оборону.

  • На початку січня Україна і Велика Британія провели п’ятий раунд переговорів щодо укладення угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства. 
  • А на початку минулого року Володимир Зеленський і експрем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали безпековий договір на десять років із можливістю продовження.
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