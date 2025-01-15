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В Україні встановили День Управління державної охорони

Його відзначатимуть щороку 15 січня.

В Україні встановили День Управління державної охорони
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

В Україні встановили День Управління державної охорони.

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Текст документа оприлюднили на сайті глави держави.

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Відповідно до указу, День Управління державної охорони України відзначатимуть щороку 15 січня.

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