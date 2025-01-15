В Україні встановили День Управління державної охорони.
Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Текст документа оприлюднили на сайті глави держави.
Відповідно до указу, День Управління державної охорони України відзначатимуть щороку 15 січня.
- Минулого тижні Зеленський підписав указ про відзначення дня армійської авіації.
- Також цього місяця глава держави підписав указ про День Державної спеціальної служби транспорту.
- Торік Президент встановив в Україні День Державного бюро розслідувань, який відзначатимуть 12 листопада.