Відповідно до указу, День Управління державної охорони України відзначатимуть щороку 15 січня.

В Україні встановили День Управління державної охорони.

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