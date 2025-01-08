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В Україні встановили День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.

В Україні встановили День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ
українська авіація
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський підписав указ про відзначення дня армійської авіації.

Текст документа оприлюднили на сайті глави держави.

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«З метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій постановляю: установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 3 липня», - йдеться в указі.

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