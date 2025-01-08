В Україні встановили День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

Володимир Зеленський підписав указ про відзначення дня армійської авіації.

Текст документа оприлюднили на сайті глави держави.

«З метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій постановляю: установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 3 липня», - йдеться в указі.