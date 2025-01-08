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Генштаб: російська армія продовжує тиснути на Покровському та Курахівському напрямках

Від початку доби на фронті зафіксовано 111 бойових зіткнень.

Генштаб: російська армія продовжує тиснути на Покровському та Курахівському напрямках
війна з рф
Фото: Генштаб

Ситуація на фронті характеризується особливою активністю ворога на Покровському та Курахівському напрямках. Противник застосовує усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей. 

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Сили оборони діють професійно та ефективно, завдають ворогу вагомих втрат. Загалом, від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень.  

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів поблизу кордону з росією. Так, під артилерійськими ударами опинилися населені пункти Сумської та Чернігівської областей, такі як Осоївка, Пономаренки, Тимоновичі, Велика Писарівка, Гута-Студенецька та Ходине.  

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти чотири рази здійснювали штурми оборонних рубежів українського війська. В районі Вовчанська точаться бої.  

На Куп’янському напрямку противник вісім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки. Шість ворожих атак тривають до цього часу.  

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак позицій українців поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів. Шість боєзіткнень завершилися, ще три – тривають дотепер.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами.   

На Краматорському напрямку загарбники завдавали авіаударів по Васюківці, Привіллю, Марковому та Никифорівці, скинули при цьому сім КАБ.  

На Торецькому напрямку ворог зосередив свої наступальні зусилля в районах Торецька та Диліївки, де відбулося п’ять боєзіткнень, на даний час точиться бій.  

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка. Сили оборони стримують натиск, на цей час відбили 21 атаку противника, п’ять боєзіткнень – тривають дотепер. Втрати ворога уточнюються.  

Продовжуються бої поблизу Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією сьогодні вже відбито 18 з 25 атак окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському напрямку противник десять разів йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя. На даний час тривають два боєзіткнення.  

На Оріхівському напрямку окупанти завдали авіаудару некерованими ракетами по Кам’янському.

На Курщині за сьогодні українські захисники відбили 16 ворожих атак, шість боєзіткнень продовжуються.  

На решті напрямках ворог активних дій не проводив.  

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