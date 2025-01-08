Ворог знову атакував Херсон, поранені цивільні

Російські війська продовжують обстріл Херсона, постраждали ще дві людини - 23-річний та 34-річний чоловіки.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російські війська продовжують крити вогнем Херсон. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє людей", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок російських обстрілів до у 23-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки, грудної клітки та черева. 34-річному чоловік – дістав вибухову травму і поранення стопи.
Постраждалих госпіталізували.
- Сьогодні вранці російські війська вкрили вогнем Наддніпрянське. Через ворожий обстріл травми, несумісні з життям, дістав 71-річний чоловік.