Ворог знову атакував Херсон, поранені цивільні

Російські війська продовжують обстріл Херсона, постраждали ще дві людини - 23-річний та 34-річний чоловіки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські війська продовжують крити вогнем Херсон. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє людей", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок російських обстрілів до у 23-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки, грудної клітки та черева. 34-річному чоловік – дістав вибухову травму і поранення стопи.

Постраждалих госпіталізували.