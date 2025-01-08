Сьогодні вночі 8 січня атаковано базу зберігання нафтопродуктів “Комбінат Крістал”, що в Енгельсі Саратовської області, повідомляє Генштаб ЗСУ.
В районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в “промисловий об’єкт”.
Генштаб зазначає, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром “Енгельс-2”, де базується стратегічна авіація ворога.
Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.
Завдання виконано підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
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Також Генштаб зауважив, що ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах.