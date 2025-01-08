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Генштаб підтвердив ураження російської нафтобази в Енгельсі

Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром “Енгельс-2”, де базується стратегічна авіація ворога.

Генштаб підтвердив ураження російської нафтобази в Енгельсі
Пожежа в Енгельсі
Фото: Telegram

Сьогодні вночі 8 січня атаковано базу зберігання нафтопродуктів “Комбінат Крістал”, що в Енгельсі Саратовської області, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

В районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в “промисловий об’єкт”.

Генштаб зазначає, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром “Енгельс-2”, де базується стратегічна авіація ворога. 

Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Завдання виконано підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Також Генштаб зауважив, що ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах.

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