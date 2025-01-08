У Чугуєві уламки ворожого дрона впали на територію підприємства

Також уламки дронів виявили у двох районах Харківщини.

Вчора ввечері, 7 січня, у Чугуєві Харківсьогої області уламки збитого БпЛА типу «Герань-2» впали на території одного з непрацюючих підприємств.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перед цим уламки дрона виявили у полі с.Мала Іванівка Богодухівського району. Інформація про постраждалих не надходила.

Також у полі в с. Суха Кам'янка Ізюмського району виявлено збитий БПЛА «Шахед». Без постраждалих.

На Харківському напрямку ворог чотири рази марно намагався просунутись в районі Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка.

Із Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 18 людей, серед них 5 дітей.