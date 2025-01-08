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У Середземному морі перебувають 7 ворожих кораблів, з них 2 – ракетоносії

У Чорному та Азовському морях російських кораблів немає. 

У Середземному морі перебувають 7 ворожих кораблів, з них 2 – ракетоносії
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Ворог тримає у Середземному морі 7 кораблів. Серед них 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 крилатих ракет.

Про це повідомили у ВМС. 

В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет. За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 2 судна продовжило рух з протоки Босфор. 

 

Фото: ВМС

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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