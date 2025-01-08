У Середземному морі перебувають 7 ворожих кораблів, з них 2 – ракетоносії

Ворог тримає у Середземному морі 7 кораблів. Серед них 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 крилатих ракет.
Про це повідомили у ВМС.
В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.
В Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет. За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 2 судна продовжило рух з протоки Босфор.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.