У Середземному морі перебувають 7 ворожих кораблів, з них 2 – ракетоносії

У Чорному та Азовському морях російських кораблів немає.

Ворог тримає у Середземному морі 7 кораблів. Серед них 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 крилатих ракет.

Про це повідомили у ВМС.

В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет. За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 2 судна продовжило рух з протоки Босфор.

Фото: ВМС

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.