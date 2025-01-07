Одного з лідерів “Луганської гвардії”, проросійського заколотника засудили до 8 років позбавлення волі

Йдеться про Лі Вон Чоля, який захоплював будівлі СБУ та ЛОДА, вчиняв проросійські заколоти та воював проти українських військових.

Одного з лідерів “Луганської гвардії”, який захоплював будівлі СБУ та ЛОДА, вчиняв проросійські заколоти та воював проти українських військових, засудили до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної прокуратури.

Лі Вон Чоля визнано винним в участі у діяльності непередбаченого законом збройного формування, викраденні вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб і захопленні державних будівель та споруд (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 262, ст. 341 КК України).

Колаборант визнав повністю свою вину в інкримінованих злочинах, його засудили до 8 років позбавлення волі. Він відбуває призначене судом покарання.

У 2014 році він брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації, з якої зірвав український прапор і замість нього встановив російський триколор. Він воював у складі окупаційних угруповань проти сил АТО, а після початку повномасштабної війни - атакував бойові позиції Сил оборони на східному фронті.

У жовтні 2024 року в районі Спірного на Донеччині українські захисники розгромили штурмову роту окупантів, до якої входив зрадник, а його як єдиного вцілілого взяли у полон.

За даними слідства, після захоплення Луганської ОДА Лі Вон Чоль брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів. При цьому з 24 лютого 2022 року бойовик разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне на Донеччині.

Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів рашистів у ході повномасштабного вторгнення росії.