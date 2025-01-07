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Росіяни планують вивезти до РФ 5 тисяч школярів із ТОТ Луганщини

Росіяни шукають різні способи, аби вивезти українських дітей та асимілювати їх в РФ.

Росіяни планують вивезти до РФ 5 тисяч школярів із ТОТ Луганщини
Фото: ЦНС

Росіяни за кремлівською програмою "Культурна карта 4+85" планують вивезти до РФ 5 тисяч дітей із тимчасово окупованої Луганщини. 

Про це інформує Центр нацспротиву.

"Культурна карта передбачає пропагандистські подорожі школярів у міста московії з метою промивання мізків маленьких українців і подальшої їх русифікації. Окрім цього дітям пропонують продовжувати навчання в рф," — зазначають у спортиві.

У ЦНС додають, що у 2025 році Кремль посилює політику асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях. Для цього мінкульту РФ створив спеціальні програми.

Також росіяни активно шукають способи, аби вивезти до РФ українських дітей: це і "університетські зміни" , і "оздоровчі" подорожі.

"Центр національного спротиву зазначає, що кожен, хто причетний до вивезення українських дітей та змінює їхню самоідентифікацію, буде нести відповідальність за свої вчинки. За міжнародним правом такий злочин є актом геноциду", — додають у спротиві. 

  • У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасової окупації вдалося повернути трьох дітей — 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.
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