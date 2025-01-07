Росіяни знову атакували Херсон: снаряд упав між двома багатоповерхівками

Від ударної хвилі в кількох будинках повибивало вікна.

Російські військові у вівторок, 7 січня, обстріляли Центральний район Херсона, снаряд влучив між багатоповерхівками.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"По обіді російські терористи з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Центральному району. Снаряд влучив між багатоповерхівками. Вибуховою хвилею в кількох будинках повибивало вікна", — ідеться у повідомленні.