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Росіяни знову атакували Херсон: снаряд упав між двома багатоповерхівками

Від ударної хвилі в кількох будинках повибивало вікна.

Росіяни знову атакували Херсон: снаряд упав між двома багатоповерхівками
Фото: скріншот

Російські військові у вівторок, 7 січня, обстріляли Центральний район Херсона, снаряд влучив між багатоповерхівками.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"По обіді російські терористи з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Центральному району. Снаряд влучив між багатоповерхівками. Вибуховою хвилею в кількох будинках повибивало вікна", — ідеться у повідомленні.

  • З самого ранку росіяни б'ють по Херсону з БпЛА. Внаслідок однієї із дронових атак постраждав 59-річний чоловік, який перебував на вулиці.
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