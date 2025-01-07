СБУ повідомила про підозру російському полковнику, який наказав ударити по цивільних об’єктах Кривого Рогу

Російський полковник Олег Скітський причетний до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

СБУ заочно повідомила про підозру російському полковнику Олегу Скітському, який командував ракетним ударом по цивільних об’єктах Кривого Рогу.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку російського полковника Олега Скітського, який причетний до ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України", — ідеться у повідомленні.

Скітський перебуває на посаді командира 121-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації повітряно-космічних сил рф.

За даними слідства, рашист безпосередньо командував повітряною атакою РФ по складах приватної компанії у Кривому Розі на початку літа 2023 року. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 цивільних працівників господарського об’єкта та один місцевий мешканець.

Для здійснення атаки по місту Скітський віддав наказ задіяти декілька стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95. Ракета, яка влучила по комерційному складу, була Х-101 класу "повітря-земля", котру один з бортів випустив над акваторією Каспійського моря. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

Влітку 2024 року СБУ встановила причетність Скітського до обстрілів енергогенеруючих підприємств та електропідстанцій у Київській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Тоді його злочини кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.