З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
Зимові прем’єри в Києві: чим дивуватимуть театри на початку року
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
Екснардепа Журжія зняли з потяга під час проходження кордону
ГоловнаСуспільствоВійна

Тимчасове посвідчення громадянина України продовжать для росіян і білорусів, які воюють у Силах оборони

Продовжити дію посвідчення можуть Державна міграційна служба, дипломатичні представництва та консульства.

Тимчасове посвідчення громадянина України продовжать для росіян і білорусів, які воюють у Силах оборони
Денис Нікітін, Російський добровольчий корпус - підрозділ ГУР
Фото: Вікіпедія

Кабінет міністрів надав можливість продовжувати дію тимчасового посвідчення громадянина України для росіян та білорусів, які воюють за Україну.

Про це повідомив представника Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Така можливість передбачена з метою реалізації закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України".

Продовжити дію посвідчення можуть Державна міграційна служба, дипломатичні представництва та консульства.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies