Тимчасове посвідчення громадянина України продовжать для росіян і білорусів, які воюють у Силах оборони

Продовжити дію посвідчення можуть Державна міграційна служба, дипломатичні представництва та консульства.

Кабінет міністрів надав можливість продовжувати дію тимчасового посвідчення громадянина України для росіян та білорусів, які воюють за Україну.

Про це повідомив представника Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Така можливість передбачена з метою реалізації закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України".

Продовжити дію посвідчення можуть Державна міграційна служба, дипломатичні представництва та консульства.