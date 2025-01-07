Тимчасове посвідчення громадянина України продовжать для росіян і білорусів, які воюють у Силах оборони

Кабінет міністрів надав можливість продовжувати дію тимчасового посвідчення громадянина України для росіян та білорусів, які воюють за Україну.
Про це повідомив представника Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Така можливість передбачена з метою реалізації закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України".
Продовжити дію посвідчення можуть Державна міграційна служба, дипломатичні представництва та консульства.