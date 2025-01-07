КМІС: рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52 % – найменше за період повномасштабної війни

Рейтинг довіри до українського президента Володимира Зеленського в грудні склав 52 %, йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології. Не довіряли президентові 39 % опитаних українців, а ще 9 % не змогли визначитися. Хоча показники довіри протягом року пішли униз, але баланс довіри-недовіри залишився позитивним і склав + 13 %.

Дещо краще ставлення до президента – в західних областях (баланс довіри-недовіри склав +27 %) та в центральних (+13 %). У південних і східних показники довіри досить високі, але баланс довіри-недовіри близиться до 0, тобто приблизно однакова кількість опитаних довіряє та не довіряє.

Фото: КМІС

Фото: КМІС

Грудневий показник довіри – найнижчий за нещодавні опитування КМІС. У кінці 2023 77% опитаних довіряли Президенту, але до лютого 2024 довіра знизилася до 64%, а до травня 2024 – до 59% (водночас частка тих, хто не довіряє, зросла за вказаний період з 22% до 36%).

"До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, проте між жовтнем і груднем 2024 рівень довіри знов почав знижуватися, хоча за рахунок не стільки тих, хто не довіряє, а тих, хто має невизначене ставлення до Президента (тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра)", – пояснили в опитуванні.

Опитування провели 2-17 грудня 2024 методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх вільних регіонах України. Було опитано 2000 респондентів (половині респондентів запитання ставилося в одному формулюванні, половині – в іншому формулюванні). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово в окупації (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки близько 1000 респондентів (оскільки на кожний із варіантів запитання про довіру відповідала половина респондентів) (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах «воєнного часу», наводилися раніше КМІС.