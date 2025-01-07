ДБР розслідувало майже 2,5 тисячі злочинів проти нацбезпеки, 518 осіб оголошено в розшук

До суду скеровано більше 1000 обвинувальних актів.

Державне бюро розслідувань продовжує викривати зрадників та колаборантів. Так, від початку повномасштабного вторгнення Росії до суду скеровано понад 1 тисячу обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"У межах відкритих кримінальних проваджень ретельно збираються докази та показання свідків. Отримані матеріали дозволяють притягнути до відповідальності осіб, які зрадили Україну під час війни", - йдеться в повідомленні.

За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення затриманим перебіжчикам.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР розслідувало 2 тисяч 454 кримінальних провадження щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави. Серед них:

⁠⁠1 тис. 767 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 КК України),

⁠⁠526 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),

⁠⁠45 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Наразі, за результатами проведення досудових розслідувань:

⁠⁠1 тис. 274 особам повідомлено про підозру,

⁠518 осіб оголошено в розшук,

⁠⁠1 тис. 308 осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності,

⁠⁠1 тис. 34 обвинувальних акти скеровано до суду.

У листопаді минулого року ДБР повідомило, що розслідувало 2 тис. 399 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки нашої держави.