Головне за понеділок, 6 січня: майже 200 боєзіткнень, атака БпЛА на маршрутку в Херсоні, відставка Трюдо

Сьогодні ввечері росіяни атакували безпілотником рейсовий автобус у Херсоні, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Ушпиталено п'ятьох постраждалих: у жінок 1977, 1969, 1966, 1973 та 1994 р.н. мінно-вибухова травма. Зараз їх дообстежують медики. Також 21-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ніг. Нині він - у лікарні під наглядом медиків.

Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний чоловік.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 січня відбулося 199 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

На Курщині відбулось 44 боєзіткнення, на Покровському напрямку ще 40.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 січня – в новині.

Наступальні дії у Курській області слід розглядати як намір відновити ініціативу щонайменше на оперативному рівні, повідомили джерела LB.ua в Силах оборони. Співрозмовники підтвердили фактичне відновлення наступальних бойових дій на російській території.

Росія тим часом продовжує стратегічну наступальну операцію на території північно-східних, східних та південно-східних областей України з основним завданнями щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також розширення зони окупації в Харківській області та на півдні з одночасними діями щодо відсічі ЗСУ в Курській області. Також ворог продовжує щоденний ракетно-бомбовий терор проти цивільних об'єктів, зокрема з метою розхитати суспільно-політичну обстановку.

Докладніше – в новині.

6 січня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

За словами глави держави, крім ставки була окрема доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і керівника Генштабу Анатолія Баргилевича.

«Перше – це захист наших фронтових напрямків, Покровська передусім. Я вдячний усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там. Ми обговорили питання щодо комплектування бригад, також ротації», - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що українській армії потрібно «більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним».

Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що за загибель азербайджанських громадян унаслідок катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines відповідальні представники Росії, та закликав покарати винних.

Про це він заявив під час зустрічі з членами родин екіпажу, який загинув в авіатрощі, та бортпровідниками, які вижили, повідомляє АЗЕРТАДЖ.

Він зазначив, що нині відбувається процес розшифрування "чорних скриньок" літака, і найближчим часом стане відомий попередній результат розслідування авіакатастрофи. "І це, звичайно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній", – наголосив Алієв.

6 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади лідера правлячої Ліберальної партії, передає CNN.

«Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, з посади прем'єр-міністра після того, як партія обере нового лідера», - заявив Трюдо журналістам на прес-конференції в Оттаві.

Наразі посадовець залишиться виконувачем обов'язків прем'єр-міністра доти, доки не буде обрано нового лідера.

Докладніше – в новині.

Однією з найсуттєвіших новацій минулого року став пілотний проєкт із запровадження державних грантів на навчання. Цей новий механізм, за логікою профільних чиновників, має збільшити відсоток тих, хто одержує підтримку від держави в тому чи іншому вигляді, від 40% до 60% завдяки співфінансуванню, коли на частину навчання дає кошти держава, а решту компенсує сам вступник своїми ресурсами.

Державний грант студентам-контрактникам надавали за результатами НМТ: 15 тис. грн, якщо абітурієнт набрав більше 150 балів з двох предметів, та 25 тис. грн – якщо 170 балів. Базову суму коригували на коефіцієнти в залежності від обраної спеціальності, в інтерв’ю LB.ua розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Більше інформації – в новині та в інтерв’ю.

Стрічка новин LB.ua увійшла до списку лідерів із дотримання стандартів у четвертому кварталі 2024-го року. Такими є результати моніторингу від Інституту масової інформації, проведеного у грудні.

Щодо LB.ua у моніторинговому дослідженні повідомили: "журналістським стандартам відповідає абсолютна більшість публікацій у рубриці «Новини».

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!