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Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень відбувалась на Курщині

На Курщині відбулось 44 боєзіткнення, на Покровському напрямку ще 40.

Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень відбувалась на Курщині
Мобільна група Сил оборони України
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 6 січня відбулося 199 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали 48 авіаударів, застосувавши 57 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 837 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах населених пунктів Орішанка, Золочів та Уди, НАРами вдарили по Граніву Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районах Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили всі атак. Артільне зазнало авіаудару КАБом.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки. На даний час точиться два бої.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Успіху не мав. В той же час скинув 12 авіабомб на Сіверськ.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано чотири бойових зіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок, всі атаки були зупинені. Некерованими авіаційними ракетами ворог атакував Ступочки.

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На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Щербинівки та Торецька. На даний час продовжуються одне боєзіткнення. Противник завдав авіаційних ударів КАБами в районах Катеринівки, Торецька, Олександра-Калинового та Олександра-Шультиного.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 40 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Дотепер триває 10 боєзіткнень. Авіаударів на напрямку зазнали Олександропіль, Тарасівка та Гродівка.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українськими воїнами було знешкоджено 375 окупантів, 185 з них - безповоротно. Також знищено три автомобілі, антену управління БпЛА, три мотоцикли, три багі, три артилерійські системи, пошкоджено дві одиниці автомобільного транспорту та дві гармати противника.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 25 разів атакував наші позиції поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного, два бої продовжуються. В районі Андріївки ворог скинув дві КАБ.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 13 наступальних дій неподалік Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського. Два боєзіткнення досі продовжуються. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Новопіль, Олексіївка, Велика Новосілка та Костянтинопіль.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Новоданилівки. Степногірськ ворог атакував НАРами.

На Придніпровському напрямку агресор один раз безрезультатно атакував позиції наших військ.

В Курській області українські захисники відбили 44 ворожих атаки, ще 42 боєзіткнення тривають дотепер.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 108-ої окремої бригади територіальної оборони та 124-ої окремої бригади територіальної оборони, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на фронті. 

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