Зеленський на Ставці обговорив формування, тренування і ротацію у бригадах

Також глава держави наголосив на потребі системних змін в армії.

6 січня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

За словами глави держави, крім ставки була окрема доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і керівника Генштабу Анатолія Баргилевича.

«Перше – це захист наших фронтових напрямків, Покровська передусім. Я вдячний усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там. Ми обговорили питання щодо комплектування бригад, також ротації», - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що українській армії потрібно «більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним».

«Були також сьогодні детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування й тренування наших бригад», - додав глава держави.