Зеленський на Ставці обговорив формування, тренування і ротацію у бригадах

6 січня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
За словами глави держави, крім ставки була окрема доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і керівника Генштабу Анатолія Баргилевича.
«Перше – це захист наших фронтових напрямків, Покровська передусім. Я вдячний усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там. Ми обговорили питання щодо комплектування бригад, також ротації», - розповів Зеленський.
Президент наголосив, що українській армії потрібно «більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним».
«Були також сьогодні детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування й тренування наших бригад», - додав глава держави.
- Торік воесни Зеленський заявив, що за рахунок іноземної допомоги Україна розраховувала укомплектувати 14 військових бригад, але не вийшло навіть чотири.