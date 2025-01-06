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Зеленський на Ставці обговорив формування, тренування і ротацію у бригадах

Також глава держави наголосив на потребі системних змін в армії.

Зеленський на Ставці обговорив формування, тренування і ротацію у бригадах
Володимир Зеленський
Фото: ОП

6 січня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

За словами глави держави, крім ставки була окрема доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра  Сирського і керівника Генштабу Анатолія Баргилевича. 

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«Перше – це захист наших фронтових напрямків, Покровська передусім. Я вдячний усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там. Ми обговорили питання щодо комплектування бригад, також ротації», - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що українській армії потрібно «більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним». 

«Були також сьогодні детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування й тренування наших бригад», - додав глава держави.

  • Торік воесни Зеленський заявив, що за рахунок іноземної допомоги Україна розраховувала укомплектувати 14 військових бригад, але не вийшло навіть чотири.
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