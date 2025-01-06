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У ДПСУ заявили, що не фіксували прорив кордону росіянами на Чернігівщині

Залишається загроза обстрілів, зокрема із застосуванням авіації РФ, а також продовження диверсій.

У ДПСУ заявили, що не фіксували прорив кордону росіянами на Чернігівщині
наслідки одного з російських обстрілів прикордоння Чернігівщини

Повідомлення про прорив кордону регулярною армією Росії на півночі Чернігівщини не відповідає дійсності.

Таку заяву зробив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі Центру протидії дезінформації.

«Спроб прориву ворогом кордону у межах Чернігівської області не фіксувалось. Натомість залишається загроза обстрілів зі сторони рф, зокрема із застосуванням авіації, та загроза продовження ворожої диверсійної діяльності», - сказав Демченко.

Начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко теж підтвердив, що спроб прориву кордону на території району не було. 

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що фейк активно поширюють у соцмережах разом із закликом перейти за посиланням для отримання додаткової інформації.

«Цей контент є класичним прикладом реклами, що використовує фейкові новини або провокативні заголовки для привернення уваги та збільшення кількості переходів за посиланнями», - переконані у ЦПД.

  • Торік у грудні Сумська обласна військова адміністрація теж заперечила прорив кордону росіянами. Там сказали, що повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіа ресурсах – ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності. 
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