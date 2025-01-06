Генштаб: на Курщині Сили оборони відбили 17 атак росіян, ще 45 боєзіткнень тривають

Станом на 16.00 6 січня відбулося 108 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, від обстрілів із території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема, Карповичі Чернігівської області; Біла Береза Сумської області.

Українські бійці відбили дві атаки окупантів у районі Вовчанська на Харківському напрямку. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах Орішанки та Удів, НАРами по Граніву Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмових дії неподалік Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Два боєзіткнення закінчилось, ще одне триває.

На Лиманському загарбницька армія атакувала сім разів поблизу Надії, Першотравневого та Макіївки. Боєзіткнення тривають.

На Сіверському авіація ворога завдала ударів по Сіверську, застосувавши сім КАБ. Противник один раз атакував наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському українські захисники відбивають три спроби окупантів просунутись вперед в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок. По Ступочках російські загарбники запустили 24 НАР.

На Торецькому противник двічі атакував неподалік Щербинівки. Ударів авіабомбами зазнали Катеринівка, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Авіаудару зазнав Олександропіль.

На Курахівському ворог сім разів атакував поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Шість боїв завершені, ще один триває. Андріївка зазнала удару КАБами.

На Времівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших військ біля Костянтинополя та Костянтинопольського. Один бій точиться дотепер. Ворог завдав авіаційногор удару НАРами в районі Новополя.

На Оріхівському противник один раз атакував наших захисників у напрямку Новоданилівки. Противник завдав авіаудару некерованими ракетами Степногірську.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області РФ українські бійці відбили 17 атак загарбників, ще 45 боєзіткнень тривають.