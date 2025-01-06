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Чернишов: ​Українців не будуть примусово повертати додому з-за кордону

Міністр зазначив, що зараз за кордоном перебувають 20-25 мільйонів українців.

Чернишов: ​Українців не будуть примусово повертати додому з-за кордону
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов наголосив, що Україна не проводитиме жодних примусових заходів щодо повернення українців додому, це має відбуватися добровільно.

Про це він розповів в сюжеті телеканалу "1+1", передає пресслужба Міністерства єдності.

Чернишов повідомив, що зараз за кордоном перебувають 20-25 мільйонів українців. В Україні ж залишилось близько 32 мільйонів громадян.

"Це - велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном. І ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би відразу зазначити, що повернення - виключно добровільне, ніяких примусових заходів не здійснюватиметься", - зазначив міністр. 

При цьому він додав, що "Україна також буде рада успіху українців за кордоном, якщо вони знайдуть там місце для себе та своїх сімей".

  • Наприкінці минулого року Чернишов заявляв, що до 50% чоловіків призовного віку готові повернутися до України, не чекаючи на закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.
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