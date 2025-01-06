Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
​Криза людських ресурсів, перевага на морі і поразки та сході. Огляд ключових тенденцій 2024-го
​Криза людських ресурсів, перевага на морі і поразки та сході. Огляд ключових тенденцій 2024-го
Києве, ти як?
Києве, ти як?
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
​"Змістовні відповіді на непрості питання": Зеленський записав більш ніж тригодинне інтерв'ю з Лексом Фрідманом
ГоловнаСуспільствоВійна

У МАГАТЕ заявили про вибухи поблизу Запорізької АЕС

Вибухи збіглися із повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції.

У МАГАТЕ заявили про вибухи поблизу Запорізької АЕС
Фото: “Енергоатом”

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували гучні вибухи поблизу української Запорізької АЕС (АЕС). Вони збіглися із повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції.

Про це розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ) повідомила, що приблизно о 12:45 та 15:45  січня почула два гучні вибухи, також неодноразово чула кулеметну стрілянину.

У звітах зазначається, що обійшлося без постраждалих і пошкодження обладнання АЕС.

У МАГАТЕ кажуть, що за останні 24 години інтенсивність військових дій поблизу найбільшої в Європі АЕС зросла. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies