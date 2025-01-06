У МАГАТЕ заявили про вибухи поблизу Запорізької АЕС

Вибухи збіглися із повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції.

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували гучні вибухи поблизу української Запорізької АЕС (АЕС). Вони збіглися із повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції.

Про це розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ) повідомила, що приблизно о 12:45 та 15:45 січня почула два гучні вибухи, також неодноразово чула кулеметну стрілянину.

У звітах зазначається, що обійшлося без постраждалих і пошкодження обладнання АЕС.

У МАГАТЕ кажуть, що за останні 24 години інтенсивність військових дій поблизу найбільшої в Європі АЕС зросла.