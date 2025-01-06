Стратегія охоплює всі етапи професійного шляху військовослужбовця – від вступу на військову службу до завершення кар’єри і переходу у цивільне життя.

У Міноборони презентували Стратегію, яка повинна зробити військову службу престижною.

Як йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства, Стратегія залучення, розвитку та утримання людського капіталу в Силах оборони розроблена до 2027-го. У ній охоплено всі етапи професійного шляху військовослужбовця – від вступу на військову службу до завершення кар’єри і переходу у цивільне життя.

"Наші військовослужбовці – основа обороноздатності держави. Тому ми повинні забезпечити їм належні умови служби, можливості для кар’єрного зростання, психологічний, медичний та соціальний супровід", – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Стратегія впроваджує прозору систему грошового забезпечення, сучасні стандарти підготовки та чіткі механізми професійного просування, а також ефективну реінтеграцію ветеранів у цивільне життя. Це все повинне посилити мотивацію громадян захищати Батьківщину та закріпити за військовою службою статус престижної професії.

У Міноборони наголосили, що окремий акцент Стратегії – на вдосконаленні системи професійної військової освіти, її інтеграції з управлінням кар'єрою, а також впровадженні базової військової підготовки у закладах вищої освіти.Також запроваджують нові підходи до соціального захисту військовослужбовців. Це включає розробку прозорої системи грошового забезпечення, соціального супроводу, покращення медичного обслуговування та реабілітації військовослужбовців, підтримку сімей загиблих та зниклих безвісти захисників.

Важливим аспектом є також поглиблення співпраці з НАТО, впровадження євроатлантичних стандартів у систему підготовки та управління кар’єрою військовослужбовців, підвищення готовності підрозділів до спільних операцій.

Реалізація Стратегії передбачає розробку щорічних планів та моніторинг досягнення ключових показників. Міжвідомчу взаємодію координуватиме спеціально створена робоча група.