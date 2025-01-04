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Міноборони торік допустило до використання у війську понад 20 зразків бронетехніки

Переважна більшість із них вітчизняного виробництва.

Міноборони торік допустило до використання у війську понад 20 зразків бронетехніки
вітчизняний бронеавтомобіль “Джура”
Фото: “Джура”

Упродовж 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 20 зразків бойових броньованих машин, передає Укрінформ із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки МОУ.

“Для виконання завдань в умовах бойових дій високої інтенсивності наші захисники потребують різної бронетехніки. Як колісної, так і на гусеничному шасі. В окремих моделях бронетехніки виробниками застосовується компонування MRAP, яка завдяки конфігурації днища забезпечує захист від підривів на мінах та фугасах”, – зазначив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки полковник Володимир Рочняк.

Крім того, за його словами, на окремі зразки встановлено сучасні бойові модулі, які забезпечують вогневу потужність ББМ.

Так, серед кодифікованих бронемашин є американські бронетранспортери і броньовані автофургони, шведські БТРи, канадські бронеавтомобілі.

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Зокрема, парк вітчизняної бронетехніки поповнився бронетранспортером “Хорунжий-БМ” та “Oncilla-Shturm”, бронеавтомобілем сімейства “Новатор”, бронеавтомобілями “Джура”, “UAT-TISA”, тактичною бойовою машиною “Дозор-Б”, тощо.

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