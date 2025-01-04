Упродовж 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 20 зразків бойових броньованих машин, передає Укрінформ із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки МОУ.
“Для виконання завдань в умовах бойових дій високої інтенсивності наші захисники потребують різної бронетехніки. Як колісної, так і на гусеничному шасі. В окремих моделях бронетехніки виробниками застосовується компонування MRAP, яка завдяки конфігурації днища забезпечує захист від підривів на мінах та фугасах”, – зазначив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки полковник Володимир Рочняк.
Шмигаль: у планах на рік – виробництво 30 000 далекобійних БпЛА та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів
Крім того, за його словами, на окремі зразки встановлено сучасні бойові модулі, які забезпечують вогневу потужність ББМ.
Так, серед кодифікованих бронемашин є американські бронетранспортери і броньовані автофургони, шведські БТРи, канадські бронеавтомобілі.
Зокрема, парк вітчизняної бронетехніки поповнився бронетранспортером “Хорунжий-БМ” та “Oncilla-Shturm”, бронеавтомобілем сімейства “Новатор”, бронеавтомобілями “Джура”, “UAT-TISA”, тактичною бойовою машиною “Дозор-Б”, тощо.