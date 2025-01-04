Обвинувачені, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових. Вони змінювали паролі та отримували повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.

У Дніпрі судитимуть шахраїв у справі про викрадення 1,5 млн грн з рахунків загиблих військових, повідомляє прокуратура.

Прокурори Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та чотирьох учасників організованої групи за фактами крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових.

Серед учасників організованої групи був ІТ-шник. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.

У подальшому обвинувачені знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переводили гроші на власні рахунки.

Загалом встановлено 20 потерпілих, сума завданих збитків – понад 1,5 млн грн.

Наразі всі учасники групи перебувають під вартою.