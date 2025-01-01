Через російську атаку на Київ загинула сім’я нейробіолога Ігоря Зими

рятувальники під час лідквідації наслідків атаки РФ на Київ 1 січня 2025 року

Під час обстрілу Києва 1 січня загинув український науковець, нейробіолог Ігор Зима, передає «Громадське» з посиланням на першого секретаря у посольстві України в Кенії Олексія Бобровникова і його дружину Дарію Душечкіну.

Фото: ННЦ "Інститут біології та медицини" Ігор Зима

Подружжя товаришувало із професором Зимою. За словами Душечкіної, Зима загинув разом з дружиною і котом «просто в себе вдома в ліжку».

Бобровников повідомляв, що науковець зранку не брав слухавку телефона. У дописі дипломата йдеться, що професор Зима жив у «сталінці з вежею» навпроти будівлі Національного банку України. Київська міська прокуратура опублікувала фотографію, на якій видно, що вежа та останній поверх будинку були зруйновані після російської атаки.

Як відомо, вранці 1 січня російська армія атакувала ударними дронами Київ. У столиці зафіксували падіння уламків у декількох районах: Печерському і Святошинському. Внаслідок атаки загинули двоє людей, поранені - семеро. Серед поранених – двоє вагітних. Трьох потерпілих довелося госпіталізувати.

Хто такий Ігор Зима