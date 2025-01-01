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Через російську атаку на Київ загинула сім’я нейробіолога Ігоря Зими

Професор жив у «сталінці з вежею» навпроти будівлі НБУ.

Через російську атаку на Київ загинула сім’я нейробіолога Ігоря Зими
рятувальники під час лідквідації наслідків атаки РФ на Київ 1 січня 2025 року

Під час обстрілу Києва 1 січня загинув український науковець, нейробіолог Ігор Зима, передає «Громадське» з посиланням на першого секретаря у посольстві України в Кенії Олексія Бобровникова і його дружину Дарію Душечкіну.

Ігор Зима
Фото: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Ігор Зима

Подружжя товаришувало із професором Зимою. За словами Душечкіної, Зима загинув разом з дружиною і котом «просто в себе вдома в ліжку». 

Бобровников повідомляв, що науковець зранку не брав слухавку телефона. У дописі дипломата йдеться, що професор Зима жив у «сталінці з вежею» навпроти будівлі Національного банку України. Київська міська прокуратура опублікувала фотографію, на якій видно, що вежа та останній поверх будинку були зруйновані після російської атаки.

Як відомо, вранці 1 січня російська армія атакувала ударними дронами Київ. У столиці зафіксували падіння уламків у декількох районах: Печерському і Святошинському. Внаслідок атаки загинули двоє людей, поранені - семеро. Серед поранених – двоє вагітних. Трьох потерпілих довелося госпіталізувати.

Хто такий Ігор Зима

  • Зима викладав в Інституті біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він також працював у приватному медичному центрі, який займається діагностикою та лікуванням супутніх хвороб у людей з аутизмом та іншими особливостями розвитку.
  • Науковий стаж професора становить понад 40 років. Серед його наукових інтересів — дослідження механізмів когнітивної діяльності мозку людини, емоцій, уваги та систем прийняття рішення, електрофізіологія нейромереж, нейропсихологія тощо.
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