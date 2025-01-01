Від LB.ua з любов'ю: 5 статей про здоров’я 2024 року, які ми радимо прочитати

А про срачі ви ще обов’язково почитаєте. Недарма ж з 1 січня набуває чинності постанова про офіційні платні послуги в українських комунальних медзакладах (стежимо).

У цій добірці історій саме такі. Щоб у 2025 рік заходити з кращим настроєм і більшою користю для себе.

Історії про медицину — це не тільки про болячки, проблеми й срачі навколо хороших / поганих лікарів і жахливу / рятівну українську медсистему. Хоча куди без цього, звісно. Та українська медицина значно більша та яскравіша, вона про життя в різних його проявах.

Котики з Охматдиту

Якщо ви досі не підписані в інстаграмі на котиків-анестезіологів Охматдиту — у вас немає серця. Або інстаграму.

Цей паблік ми суб’єктивно нарікаємо найкращим медико-просвітницьким 2024 року.

Так легко і з гумором завдяки котикам показувати серйозні теми й учити базових правил, коли потрапляєте до анестезіологів, — це талант.

А ще більше ви здивуєтеся, коли зрозумієте, що весь цей суперпаблік веде одна (!) лікарка-інтерн, дитяча хірургиня Олена Говорова. Почитайте її історію. І вчіться на котиках!

Лікар швидкої і стендап-комік

Ось де історій вагон і возик збоку — це в медиків швидкої. Чого вони тільки не бачать і в які тільки історії не потрапляють.

Фото: з домашнього архіву Богдана Вахнича Богдан Вахнич на роботі

Тому й не дивно, що лікар швидкої у Львові Богдан Вахнич став доволі популярним стендап-коміком. Він жартує про професійне життя і побут. Його сольник «Сповідь лікаря» вже набрав понад пів мільйона переглядів на YouTube. А нещодавно він навіть запустив з іншим стендап-коміком і теж лікарем Славіком Мартинюком окреме шоу «Медичні історії».

Богдан Вахнич розповів нам свою історію.

Желейки з канабісом і не лише

Якщо забіжите в найближчу аптеку, то, з високою ймовірністю, побачите там ці желейки або цукерки з малюнком конопель на пакованні.

Фото: pexels желейні ведмедики із СBD

Усе офіційно й дозволено. Нині желейки, пряники, олії та косметика з коноплями стають трендовими в Україні. Наскільки це безпечно, кому допомагає чи ні, на що слід зважати — у матеріалі.

Нарешті ви дізнаєтеся те, чого не розуміли про каву

Статистика нашого розділу про здоров’я показує, що читачі LB.ua — ще ті кавомани! Кожна новина про каву свідчить про жвавий інтерес до напою. Тож ми попросили біологиню за освітою, медичну журналістку й авторку книг Дарію Озерну розповісти, що ж нам треба знати про каву.

Фото: the-village.com.ua Кава в кримсько-татарську ресторані Мусафір

Скільки її можна, кому, як, наскільки адекватна заборона пити каву залежно від стану здоров’я тощо. Читайте тут.

Приємний бонус: у Дарки чудове почуття гумору.

Велика любов, яка множиться в підвальному приміщенні під Києвом

Такого розмаїття кумедних дорослих чоловічих трусів в одному місці ми не бачили, певно, ніколи. Принти зі звірятами й іншими персонажами — частина психологічної терапії для наших поранених бійців і бійчинь.

Для них волонтери вже третій рік шиють адаптивну білизну й одяг.

Фото: Ірина Андрейців

Здавалось би, така важка тема — поранення, ампутації. Точно буде багато сліз. А ми вам скажемо, що ні. У цій історії буде не це. Тут багато любові. Від кожної волонтерки спільноти «Труселькові феї Вишгорода», яка прибігає строчити ці шви.

«Тут зібралися і затримуються люди, які мають однаковий моральний настрій, любов до своєї країни, своїх людей. Донати — то одне, а хочеться ще якось допомагати. Коли ти вже тут, то вже не можеш сюди не прийти. Мене тягне сюди. Напевно, це патріотизм, можна не боятися це слово казати».

Ми хочемо, щоб саме з такою наповненістю і любов’ю ви заходили у 2025 рік. Читайте і підтримуйте своїх. Бо хто, як не ми?