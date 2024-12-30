Як кров врятувала понад 90 000 життів за рік і чого ДонорUA прагне далі

Якби ми обирали слово 2024 року, ним би могло стати “виснаження”. Бо все менше в нашому інфополі надії та гордості, а “перемога” і “незламність” у гучних гаслах сприймаються як кліше. Так працює хронічна втома: змушує нас зосереджуватися на поганому і знецінювати свої досягнення. Але ми зробили і продовжуємо робити неймовірне: опираємося найбільшому у світі злу , і робимо це краще, ніж може здатися.

Фото: Добробут Донорство крові

У 2023 році Уряд дозволив ввозити донорську кров з-за кордону в разі надзвичайних ситуацій. Це важливе стратегічне рішення, адже понад 60% смертей від бойових поранень викликані саме кровотечею, і вчасне переливання може врятувати життя навіть при дуже складних пораненнях. Ще більших об’ємів крові щодня потребують цивільні пацієнти: жертви обстрілів, дорослі та діти з онкозахворюваннями, породіллі, постраждалі на виробництві тощо.

При цьому всьому Україна досі жодного разу не отримала з-за кордону донорську кров — усі свої потреби ми закриваємо самотужки. Так, дефіцит усе ще існує, і для збору достатніх об’ємів крові ми докладаємо величезних зусиль. Але ми забезпечуємо себе нею самі, незважаючи на те, що мільйони українців виїхали, більше мільйона залучені до Сил Оборони, а країна постійно потерпає від обстрілів та відключень електроенергії.

В Україні єдиною професійною системою рекрутингу і координації донорів є ДонорUA. Сьогодні на платформі зареєстровані понад 185 000 донорів крові. Це не всі українці, які здають кров, але з показників платформи можна зробити деякі важливі висновки про розвиток системи крові загалом.

+20% донорів протягом року та доставки крові на фронт

Протягом 2024 року на ДонорUA зареєструвалися понад 36 тисяч нових донорів, тобто їхня кількість зросла більш ніж на 20%. Зважаючи на те, що протягом року з України виїхали ще близько 69 тисяч людей, це потужний показник. За рік на платформі верифікували більше 30 тисяч донацій — це до 90 000 врятованих життів. І це лише донації, зафіксовані на платформі — по Україні їх більше.

Частина цієї крові поїхала на фронт. З 2022 року ДонорUA у співпраці з МОЗ організовує транспортування донорської крові в гарячі точки. Протягом останнього року бійцям відправили 40 бусів з кров’ю — кожен із них везе вантаж, здатний зберегти до 1500 життів. В цьому нам допомагає підтримка ПУМБ, а також донати від спільноти.

Спільно з ZARINA ми зібрали 500 000 грн для БФ PULSE, який навчає військових медиків переливанню крові, а також закуповує відповідне обладнання. Протягом 2024 року навчання пройшли близько 150 людей. Що більше буде навчених переливати кров медиків, то більше наших близьких повертатимуться додому живими.

Донації крові як частина лайфстайлу

У 2024 році ДонорUA провели 288 виїзних донацій, на яких більше 5000 людей по всій Україні здали кров для військових і цивільних пацієнтів. Ці заходи створюють нову культуру донорства і зміцнюють спільноти. Донація перетворюється на подію, яку хочеться повторити, розділити з іншими, про яку хочеться говорити. Виїзні донації, що проводяться в ТРЦ, галереях та інших публічних місцях, популяризують донорство і роблять його привабливим.

92 донації були корпоративними — працівники компаній здавали кров просто у себе в офісі. Такі заходи підвищують корпоративну соціальну відповідальність самих компаній і просувають культуру донорства. Проводити їх можна не лише в офісах — організовано здати кров можна і в ЖК, якщо мешканці захочуть зробити це разом.

20 подій провели у бладмобілі — мобільному центрі крові, який ДонорUA у співпраці з партнерами запустили на Львівщині. Більше 600 мешканців області здали кров у зручному та безпечному автобусі, обладнаному всім необхідним для процедури. За допомогою мобільного центру кров у містян можна збирати у зручних місцях — наприклад, популярних туристичних локаціях. У бладмобілі можна також провести корпоративний день донора, якщо компанія чи організація не має власного офісу.

6 донацій провели спеціально для фронту: кров збирали за терміновим запитом від військових. Більше 300 людей на цих подіях здали кров для поранених захисників і захисниць. Однак ви можете робити це в будь-який день у будь-якому місті, адже для потреб війська кров відправляють практично з усієї України.

Більше 100 подій донори платформи організували самі, використовуючи функціонал DonorUA for Teams. Він дозволяє створювати на сайті власні команди — це можуть бути волонтерські спільноти, групи за інтересами, спортивні клуби чи ОСББ.

Визначення груп крові

За різними оцінками, від 20 до 40% людей у всьому світі не знають своєї групи крові. Проте ця інформація може врятувати життя. Якщо вас поранено, ви швидше отримаєте необхідну допомогу, коли медики знатимуть вашу групу крові — а при крововтраті лік іде на хвилини.

Аби підвищити обізнаність українців, ми разом з міжнародними та локальними партнерами запустили проєкт “Моя група крові”. Протягом року понад 5000 людей у 14 містах дізналися свою групу крові. Акції проводили у Києві, Білій Церкві, Рівному, Львові, Чернівцях, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Кропивницькому, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Черкасах та Одесі — всього більше 200 подій.

Групи крові визначають методом EldonCard — він швидкий, простий, безпечний і потребує всього кілька хвилин. Під час таких акцій містян залучають і до донорського руху, знайомлячи з ДонорUA.

Що очікувати надалі

В лютому 2024 року ДонорUA підписали Меморандум про співпрацю з МОЗ України. Ще через місяць Кабмін схвалив Стратегію розвитку добровільного безоплатного донорства крові. Згідно з цим документом, до 2027 року структура системи крові має змінитися: стати гнучкішою, людянішою, зрозумілішою, сфокусованою на фахівцях. А це означає, що попереду ще багато позитивних змін, які приноситимуть надію та світло попри всі трагедії цієї війни.

Пообіцяйте собі в новому році вперше здати кров. Або робити це частіше, якщо вже спробували. Або будь-яким іншим чином допомагати війську та країні. Поки ми небайдужі, ми згуртовані, а отже — сильні. Ваша кров переможе!