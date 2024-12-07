Словаччина скоротить допомогу українським біженцям, щоб заощадити 2 млн євро, - ЗМІ

Зміни не стосуватимуться вразливих груп населення: пенсіонерів, старших за 65 років, дітей до п'яти років або одиноких опікунів цих дітей.

Деякі українські біженці отримуватимуть менше підтримки від Словаччини з березня 2025 року, після того як законодавці схвалили незначні поправки до Закону про проживання іноземців та Закону про притулок.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на видання Slovak Spectator.

"З 1 березня 2025 року особам, які отримали статус українського біженця після 28 лютого 2025 року, буде дозволено перебувати в притулках не більше ніж 60 днів, порівняно з нинішніми 120 днями. Аналогічним чином, допомога на проживання буде обмежена першими 60 днями, а не 120 днями, як це було з липня цього року", - йдеться в повідомленні.

Зміни не стосуватимуться вразливих груп населення: пенсіонерів, старших за 65 років, дітей до п'яти років або одиноких опікунів цих дітей.

Уряд стверджує, що ці заходи дадуть змогу Міністерству внутрішніх справ заощадити 2 млн євро, що є необхідним кроком з огляду на нинішній тиск на державні видатки.

Однак опозиційні депутати заявили, що скорочення надмірні, наголосивши, що сусідні країни надають підтримку до 90 днів. Вони також критикують відсутність прозорості та консультацій під час внесення цих змін в останню хвилину.