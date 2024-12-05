Шольц знову поскаржився на те, що українці в Німеччині "не працюють"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі заявив, що українці, які перебувають у країні в статусі шукачів притулку, мають "починати працювати".

Як пише "Укрінформ", голова уряду поскаржився, що "надто багато людей тут надто довго не шукають роботу". При цьому Шольц відкинув критику впровадженої ним програми із працевлаштування Job Turbo. Мовляв, вона справді допомогла підвищити рівень зайнятості серед біженців, але "цього поки не достатньо".

За словами канцлера, тема роботи українських біженців лунала під час його візиту до Києва у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським.

Очільник німецького уряду не вперше нарікає на те, що українці неохоче шукають роботу, користуючись наданою владою соціальною допомогою. За статистикою, озвученою Зеленським у жовтні, 300 тисяч наших співвітчизників не змогли або не захотіли працевлаштуватися у Німеччині.