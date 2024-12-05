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Спікер Джонсон не поставить на голосування пакет допомоги Україні на 24 млрд доларів

Очільник Палати представників вважає, що потрібно чекати на нового президента.

Спікер Джонсон не поставить на голосування пакет допомоги Україні на 24 млрд доларів
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не має наміру ставити на голосування законопроєкт щодо 24 мільярдів доларів військової підтримки для України на наступний рік.

Як пише "Європейська правда", республіканець пояснює свої дії тим, що "обрання Дональда Трампа президентом змінює динаміку російської війни проти України". На думку Джонсона, чинний до 20 січня глава держави Джо Байден, який подав до парламенту запит на виділення коштів, "вже не може ухвалювати такі рішення".

Спікер закликає "зачекати на інавгурацію новообраного президента, щоб отримати вказівки щодо цього питання від нового головнокомандувача". 

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