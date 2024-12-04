Головне за середу, 4 грудня: авіаудар по Куп’янську, бої на Покровському напрямку

Бойові дії на Донеччині, 156 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відключення світла, вотум недовіри уряду у Франції. Яким запам’ятається 1015-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти вдарили КАБом по місту Куп`янськ Харківської області. Внаслідок влучання у житловий будинок загинув чоловік.

"Армія рф влучила у житловий будинок. На жаль, 40-річний цивільний чоловік загинув", — повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Зруйновано або пошкоджені щонайменше пʼять приватних будинків.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 грудня відбулося 156 бойових зіткнень.

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

На Курщині українські захисники відбили 16 ворожих атак, ще в шістьох локаціях бої станом на 20:00 тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 грудня – в новині.

Російська армія 4 грудня намагалася прорвати оборону міста Куп'янськ на Харківщині. Українські сили відбили штурм ворога, інформує керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Російська армія справді зробила спробу прориву в Куп‘янськ сьогодні. Декілька одиниць техніки та піхота пішли на прорив і були знищені нашими силами", — повідомив Коваленко.

Завтра, 5 грудня, світло вимикатимуть в одну та дві черги, повідомляє "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів: 06:00 – 07:00 — одна черга відключень07:00 – 20:00 — дві черги відключень20:00 – 22:00 — одна черга відключень

В "Укренерго" нагадують, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі заявив, що Україна має схвалити "важкі рішення "про подальшу мобілізацію військ.

За його словами, це критично важливо, тому що "навіть з грошима і боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".

Він повторив тезу радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, який раніше заявив, що Україна повинна зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил на фронті. За його словами, жодна система озброєнь не може змінити ситуацію на фронті, оскільки йдеться про людські ресурси.

Ультраправі та ліві члени парламенту Франції об’єднали зусилля, щоб підтримати вотум недовіри прем’єр-міністру Мішелю Барньє та його уряду.

За недовіру Барньє віддав голос 331 депутат, достатньо було 288.

Зазначається, що жоден французький уряд не втрачав вотум довіри після Жоржа Помпіду в 1962 році.

Три джерела повідомили Reuters, що Макрон має на меті швидко призначити нового прем’єр-міністра.

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