ЦПД: Сили оборони відбили спробу прориву російської армії біля Куп'янська

Російська армія 4 грудня намагалася прорвати оборону міста Куп'янськ на Харківщині. Українські сили відбили штурм ворога.

Про це інформує керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Російська армія справді зробила спробу прориву в Куп‘янськ сьогодні. Декілька одиниць техніки та піхота пішли на прорив і були знищені нашими силами", — повідомив Коваленко.

Він зазначає, що такі штурми наразі є звичайною практикою для росіян. Окупанти намагаються прорватися в житловий сектор чи на околиці. Висаджують там десант і намагаються закріпитись до підходу підкріплення.