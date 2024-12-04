Сили оборони: для наступу на Курахівському та Покровському напрямку РФ стягує всі стратегічні резерви

Російська армія кидає всі стратегічні резерви для спроби вирівняти лінію фронту на Курахівському і Покровському напрямках.

Про це в ефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише "Укрінформ".

"На Курахівському напрямку минулої доби окупанти намагалися 44 рази проривати українські оборонні рубежі. Сили оборони продовжують стримувати ворога. Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію фронту, адже це їм дасть змогу перегрупуватися й вивести певні свої підрозділи на відновлення, щоб акумулювавши ресурси здійснювати в подальшому наступ. Спостерігається зосередження резервів особового складу і техніки ворога на Покровському, Курахівському і Времівському нгапрямках", — каже Волошин.

Речним додає, що ворог стягує на Донеччину буквально всі стратегічні резерви через великі втрати у живій силі і техніці.

"На Курахівському і Покровському напрямках ворог сточує свої атакувальні штурмові резерви. Це призводить до того, що ворог залучає чергові стратегічні резерви, які накопичував протягом року і вимушений зараз вводити їх в дію для штурмових активних бойових дій", — каже Волошин.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 192 бойових зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються важкими.