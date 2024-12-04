ГУР МО показало успішне знищення ворожих цілей за допомогою ударно-розвідувальних безпілотних комплексів "Сич" українського виробництва.
Відео філігранної роботи вітчизняних дронів оприлюднила пресслужба ГУР МО.
"На відео - успішні вогневі удари по замаскованих російських гарматах, укриттях окупантів та їхніх засобах зв’язку", — зазначили у відомстві.
Безпілотник "Сич" українського виробництва здатний вражати сили і засоби ворога та бронетехніку. Спершу "Сичі" планували як розвідувальні апарати, а потім їх стали використовувати як ударно-розвідувальні.