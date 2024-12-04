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Бійці ГУР за допомогою дронів знищили замасковані гармати та засоби зв’язку росіян

Ворожі цілі знищили за допомогою вітчизняних дронів "Сич".

Бійці ГУР за допомогою дронів знищили замасковані гармати та засоби зв’язку росіян
Фото: скріншот

ГУР МО показало успішне знищення ворожих цілей за допомогою ударно-розвідувальних безпілотних комплексів "Сич" українського виробництва.

Відео філігранної роботи вітчизняних дронів оприлюднила пресслужба ГУР МО.

"На відео - успішні вогневі удари по замаскованих російських гарматах, укриттях окупантів та їхніх засобах зв’язку", — зазначили у відомстві.

Безпілотник "Сич" українського виробництва здатний вражати сили і засоби ворога та бронетехніку. Спершу "Сичі" планували як розвідувальні апарати, а потім їх стали використовувати як ударно-розвідувальні. 

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