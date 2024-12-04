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ГУР: північнокорейські військові, які воюють на Курщині, недоїдають

Вирішувати проблему з голодними північними корейцями РФ відправила генерал-майора Мевлютова.

ГУР: північнокорейські військові, які воюють на Курщині, недоїдають
Північнокорейські солдати марширують під час військового параду на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні
Фото: EPA/UPG

Північнокорейські військові, які воюють на Курщині, зіткнулися з браком їжі. 

Про це повідомила українська розвідка. 

"Серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі", – зазначили у ГУР.

Вирішувати проблему з голодними північними корейцями Росія відправила в Курську область генерал-майора Мевлютова – заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського військового округу. 

Як зазначили у розвідці, на місці російський генерал розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки з продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ. 

Держава-агресор Росія продовжує розгортати північнокорейський контингент. 

"Військових зі складу 92 та 94 бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях на Курщині, зокрема – 22 мотострілецького полку, 810 окремої бригади морської піхоти та згаданої вище 11 ОДШБр", – додали в розвідці.

  • За даними розвідки, північнокорейські військові, які зараз перебувають на полігонах у Курській області Росії, проходять не лише загальновійськову підготовку, а й підготовку для керування БпЛА. А 2000 військових КНДР уже направили в підрозділи, які ведуть активні бої.
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