ГУР: північнокорейські військові, які воюють на Курщині, недоїдають

Північнокорейські солдати марширують під час військового параду на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні

Північнокорейські військові, які воюють на Курщині, зіткнулися з браком їжі.

Про це повідомила українська розвідка.

"Серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі", – зазначили у ГУР.

Вирішувати проблему з голодними північними корейцями Росія відправила в Курську область генерал-майора Мевлютова – заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського військового округу.

Як зазначили у розвідці, на місці російський генерал розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки з продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.

Держава-агресор Росія продовжує розгортати північнокорейський контингент.

"Військових зі складу 92 та 94 бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях на Курщині, зокрема – 22 мотострілецького полку, 810 окремої бригади морської піхоти та згаданої вище 11 ОДШБр", – додали в розвідці.