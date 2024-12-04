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Уночі ППО збила 29 із 50 запущених Росією "шахедів"

18 безпілотників локаційно втратили, а ще один вийшов із підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.

Уночі ППО збила 29 із 50 запущених Росією "шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Українська протиповітряна оборона у ніч на 4 грудня ліквідувала 29 із 50 запущених Росією "шахедів". Захисники збивали ворожі дрони у 9 областях.

Про це повідомили у Повітряних силах України. 

Там зазначили, що росіяни атакували територію України керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області і 50-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів. Райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово у Росії.

Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях.

18 безпілотників локаційно втрачено, 1 – вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.

Фото: Повітряні сили України

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