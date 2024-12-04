Нацспротив: на ТОТ великі проблеми в “пансіонатах” для людей похилого віку

Така ситуація склалась через критичний брак кадрів.

На ТОТ великі проблеми в “пансіонатах” для людей похилого віку

У більшості так званих пансіонатів для людей похилого віку на тимчасово окупованих територіях України спостерігаються великі проблеми.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Зокрема, у цих закладах нелюдські умови, хамство та брак життєво необхідних медичних препаратів.

Водночас колаборанти повністю паспортизували російськими “документами” людей похилого віку у таких “пансіонатах”. При цьому у більшості випадків люди навіть не розуміли, які документи заповнюють та підписують.

“Нещодавно в анексованому Криму 73-річна жінка померла у пансіонаті для людей похилого віку тільки через те, що управителька-колаборантка закладу вирішила поміняти необхідні препарати на ті, які попросту були у наявності”, - розповілі в Центрі нацспротиву.

Така ситуація склалась через критичний брак кадрів, оскільки від початку російської окупації більшість медиків відмовилися співпрацювати із ворогом.