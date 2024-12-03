Російська армія атакувала 11 громад Сумщини

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Сьогодні, 3 грудня, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 49 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 116 вибухів.

Зокрема, по Білопільській, Великописарівській, Есманьській, Краснопільській та Середино-Будській громадам росіяни вдарили дронами та мінометами.

Миропільську громаду армія РФ атакувал мінометом та КАБом.

Ще один КАБ окупанти скинули на Сумську громаду.

По Хотінській громаді загарбники били з артилерії, а Зноб-Новгородську, Шалигинську та Дружбівську громади окупаційна армія атакувала дронами.