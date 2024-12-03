​Прикордонники виявили чоловіка, який намагався виїхати з України з підробленими документами

Прикордонники зупинили на кордоні з Молдовою автомобіль, пасажир якого надав документи про інвалідності через нібито вади слуху та мовлення.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Проте документи виявилися підробленими: печатки та штампи були неналежного зразка. Зрештою чоловік сам заговорив і зізнався, що збирався незаконно перетнути кордон”, - йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначили, що цю схему організувала водійка за 3,5 тис. євро. У авто знаходились фальшиві довідки, бланки військкоматів та печатки.
Тепер чоловіка судитимуть за спробу незаконного перетину, а жінку – за організацію переправлення.
- На Одещині затримали автомобіль з водієм та вісьмома пасажирами, які планували перебратися до Молдови через протитранспортний рів за допомогою драбини.
- Жителя Київщини намагались нелегально вивезти з України у багажнику автомобіля.