Цю схему організувала водійка автомобіля, в якому їхав чоловік, за 3,5 тис. євро.

​Прикордонники виявили чоловіка, який намагався виїхати з України з підробленими документами

Прикордонники зупинили на кордоні з Молдовою автомобіль, пасажир якого надав документи про інвалідності через нібито вади слуху та мовлення.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Проте документи виявилися підробленими: печатки та штампи були неналежного зразка. Зрештою чоловік сам заговорив і зізнався, що збирався незаконно перетнути кордон”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що цю схему організувала водійка за 3,5 тис. євро. У авто знаходились фальшиві довідки, бланки військкоматів та печатки.

Тепер чоловіка судитимуть за спробу незаконного перетину, а жінку – за організацію переправлення.