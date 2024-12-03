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​Прикордонники виявили чоловіка, який намагався виїхати з України з підробленими документами

Цю схему організувала водійка автомобіля, в якому їхав чоловік, за 3,5 тис. євро. 

​Прикордонники виявили чоловіка, який намагався виїхати з України з підробленими документами
​Прикордонники виявили чоловіка, який намагався виїхати з України з підробленими документами
Фото: ДПСУ

Прикордонники зупинили на кордоні з Молдовою автомобіль, пасажир якого надав документи про інвалідності через нібито вади слуху та мовлення.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Проте документи виявилися підробленими: печатки та штампи були неналежного зразка. Зрештою чоловік сам заговорив і зізнався, що збирався незаконно перетнути кордон”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що цю схему організувала водійка за 3,5 тис. євро. У авто знаходились фальшиві довідки, бланки військкоматів та печатки.

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Тепер чоловіка судитимуть за спробу незаконного перетину, а жінку – за організацію переправлення.

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