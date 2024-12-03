Російська армія знову атакувала Дніпропетровщину дронами та з артилерії

Під ударами опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.

Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини опинилися під артилерійським та дроновим обстрілами армії РФ.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольщині протягом дня ворог бив з артилерії та атакував дронами-камікадзе. Скидав боєприпаси з БпЛА. Постраждали Нікополь та Марганецька громада.

Там пошкоджені інфраструктура, автостоянка і 3 машини. А ще – 3 приватні будинки.

У Синельниківському районі агресор вдарив безпілотником. Понівечена приватна оселя.

Обійшлося без загиблих і постраждалих.