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Російська армія знову атакувала Дніпропетровщину дронами та з артилерії

Під ударами опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.

Російська армія знову атакувала Дніпропетровщину дронами та з артилерії
обстріли Нікопольського району
Фото: Сергій Лисак

Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини опинилися під артилерійським та дроновим обстрілами армії РФ.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольщині протягом дня ворог бив з артилерії та атакував дронами-камікадзе. Скидав боєприпаси з БпЛА. Постраждали Нікополь та Марганецька громада. 

Там пошкоджені інфраструктура, автостоянка і 3 машини. А ще – 3 приватні будинки.

У Синельниківському районі агресор вдарив безпілотником. Понівечена приватна оселя.

Обійшлося без загиблих і постраждалих.

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