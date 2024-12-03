Російська армія знову атакувала Дніпропетровщину дронами та з артилерії

Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини опинилися під артилерійським та дроновим обстрілами армії РФ.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
По Нікопольщині протягом дня ворог бив з артилерії та атакував дронами-камікадзе. Скидав боєприпаси з БпЛА. Постраждали Нікополь та Марганецька громада.
Там пошкоджені інфраструктура, автостоянка і 3 машини. А ще – 3 приватні будинки.
У Синельниківському районі агресор вдарив безпілотником. Понівечена приватна оселя.
Обійшлося без загиблих і постраждалих.