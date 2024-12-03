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Відставний генерал США про те, як допомогти Україні: "Візьміться за Путіна особисто. У нього родина на Заході"

"Розправтеся з російським експортом, уріжте їхню банківську систему".

Відставний генерал США про те, як допомогти Україні: "Візьміться за Путіна особисто. У нього родина на Заході"
Веслі Кларк
Фото: "Голос Америки"

Відставний генерал США, колишній командувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Веслі Кларк вважає, що до мирних переговорів у війні України проти російських загарбників ще далеко. 

Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

Кларк зазначив, що по-перше,  Росія має залишити територію України. І він вважає це можливим, якщо Захід серйозно візьметься за допомогу Україні.  

"Європі та Сполученим Штатам пора визнати, що Росія стоїть на військових рейках. Якщо ви хочете зупинити цю війну, переведіть західні економіки на військові рейки. Збільшіть виробництво, щоб Путін зрозумів - він не може виграти. Щоб "закінчити цю війну, переконайте Путіна, що він не переможе. Поки він вірить, що може перемагати, він буде наполягати на своєму", - наголосив генерал.

Кларк наголосив, що союзники мають зрозуміти, що колишніх відносин із Росією вже немає, і тому важливо використовувати саме економічні потужності, аби надавити на країну-агресорку.

"Давайте не будемо обманювати себе. Перейдімо до того, що ми вміємо найкраще, а саме - до використання промислової потужності та економічної сили Заходу. Ми насправді не розправилися з російською банківською системою. Росія все ще експортує свою нафту, тому що наші громадяни не хочуть платити на 15 чи 20 центів більше за галон за пального. Це неприйнятно", - сказав він.

Розправтеся з російським експортом, уріжте їхню банківську систему, візьміться за Путіна особисто. У нього на Заході 300 мільярдів або й більше. Що він з ними робить? Ми знаємо, що його родина на Заході, у нього діти на Заході", - додав генерал. 

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