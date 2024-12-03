The Telegraph: Росія модернізувала авіабази в Лівії і тримає там свої військові літаки

Фото: The Telegraph Лівія

Росія модернізує авіабази в Лівії і тримає там свої військові літаки. За цей рік там оновили злітно-посадкові смуги, зміцнили периметр оборони та звели нові будівлі, виявили журналісти The Telegraph.

Реконструкцію бази Брак аль-Шатті в центральній Лівії росіяни почали на початку року. До квітня російські військові літаки отримали змогу приземлятися на злітно-посадкову смугу, яка до цього не використовувалася роками.

У квітні росіяни здійснили чотири морські доставки через порт Тобрук на північному сході поруч із єгипетським кордоном. За даними експертів організації The Sentry, обладнання, яке прибуло – військові машини та боєприпаси – згодом опинилося на підконтрольних Росії базах у Лівії, зокрема в Браку.

Російські військові літаки продовжують приземлятися та відлітати з Брака, що вказує на те, що поставки тривають. На супутниковому знімку, наданому Telegraph компанією Maxar Technologies, було підтверджено, що Іл-76 стояв там у середині вересня.

На початку листопада Іл-76 також був зафіксований за допомогою супутникових знімків на авіабазі Аль-Джуфра, розташованій у центральній Лівії, приблизно за 200 миль на північ від об’єкта в Браку. Там регулярно приземляються і винищувачі МіГ-29 та бомбардувальники Су-24 – російські бойові літаки, які допомагають лівійському генералу Хафтару утримувати контроль над своєю територією.

Модернізація свідчить про нарощування російської військової присутності у Лівії. Це, своєю чергою, дозволяє Москві використовувати цю країну як стратегічний плацдарм для поширення влади на інші країни континенту. За даними журналістів, зброя, яку росіяни доставляють на лівійську територію, потім опиняється в інших країнах Африки.