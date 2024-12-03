Понад 48 000 людей стали біженцями у зв'язку з поновленням боїв у Сирії

Не менше семи дітей загинули, ще десятки були поранені.

Фізіотерапевт Абдельмаула Ібрагім допомагає маленькому пацієнту під час сеансу реабілітації у Центрі протезування Аль-Баб в Алеп

Директор UNICEF Близького Сходу та Північної Африки Едуард Беґбеде заявив, що в Сирії після поновлення боїв 27 листопада понад 48 500 людей були змушені покинути свої домівки. Переважно це жінки і діти, цитує його The Guardian.

За даними UNICEF, за ці дні загинули не менше семи дітей, ще 32 поранені. Організація закликала всі стороні конфлікту негайно припинити бойові дії та вжити всіх можливих заходів для безпеки і добробуту сирійських дітей.

"У Сирії діти переживають одну з найскладніших надзвичайних ситуацій у світі, поєднання тривалих військових дій, постійних переселень цивільних осіб, економічного спаду, спалахів захворювань і руйнівного землетрусу. ЮНІСЕФ закликає всі сторони негайно припинити бойові дії", – сказав Беґбеде.

Бої у Сирії

29 листопада сирійські повстанці увійшли в Аллепо, взявши під контроль значну його частину. Бійці продовжили просування ключовими районами країни і витіснення військ режиму Башара Асада та російських формувань.

Росія і сирійська армія завдають по містах, над якими вони втратили або втрачають контроль, авіаударів, внаслідок яких загинули десятки мирних людей, зокрема діти.

За даними ГУР, Росія перекидає в Сирію найманців так званих ПВК, аби вони посилили її війська, що підтримують режим Башара Асада.